В Петербурге 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов

В Петербурге на Индустриальном проспекте автобус влетел в маршрутку. Травмы получили десять пассажиров.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло возле дома №18 по Индустриальному проспекту.

Водитель автобуса ЛИАЗ, следовавшего по маршруту №21, не справилась с управлением и въехала в стоявшую на остановке маршруту.

В автобусе ПАЗ маршрута №18 ранены десять пассажиров. Очевидцы отмечают, что нескольких человек зажало сидениями.

Сейчас по факту случившегося региональное управление ГИБДД проводит проверку.