В Петербурге прокуратура проверит уничтожение голубятни

Прокуратура Петербурга начала проверку обстоятельств, при которых в Выборгском районе уничтожили голубятню.

В прокуратуре отмечают, что сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства случившегося и дать принципиальную оценку этим действиям, в том числе и с позиции жестокого обращения с животными.

Голубятня возле дома №6 по улице Асафьева была разрушена несколько дней назад. Очевидцы сообщали в социальных сетях, что голубят выкидывали прямо на улицу, значительное количество птенцов и взрослых особей погибли.

Владелец голубятни - пожилой мужчина, в данное время он находится в больнице. А сама голубятня была построена еще в годы СССР. Там содержались редкие виды птиц.