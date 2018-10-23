Спустя неделю после трагедии Керченский политехнический колледж возобновил работу. Утром студенты и их родители пришли на общее собрание. Меры безопасности усилили: в здание запускают только по документам, охрана осматривает каждого после прохода через металлодетектор, территория по-прежнему оцеплена. "Возвращаться к образовательному процессу будут постепенно", - рассказали в пресс-службе министерства образования РК. В первую очередь учащимся расскажут о расписании занятий на ближайшие недели.

Родители нескольких студентов сообщили корреспондентам "РГ" о своем желании перевести детей в другие средние учебные заведения Крыма. В Минобразовании информацию о заявлениях об отчислении пока не подтверждают. Занятия будут проходить в учебных корпусах, не пострадавших от нападения. Само же здание, где произошел взрыв, планируют восстановить за счет средств республиканского бюджета. Сейчас его обследуют сотрудники МЧС . После этого определят степень ущерба и стоимость необходимых работ. Власти Крыма предложили этот корпус колледжа сделать мемориалом. Тем временем во всех учебных заведениях Керчи усилены меры безопасности. У входа дежурят сотрудники Росгвардии. В других крымских школах родителей не пускают на территорию учебных заведений и в сами здания. У ворот детей встречает учитель. Во всех учреждениях проходят родительские собрания с участием психологов, а детям на уроках рассказывают об антитеррористической безопасности.

Керчане создали электронную петицию к главе Крыма Сергею Аксенову с требованием обеспечить все учебные учреждения службой охраны и обеспечить систему видеонаблюдения по наружному периметру. Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова считает, что вопрос охраны учебных заведений должен решаться на федеральном уровне.

Семьям 20 погибших в трагедии выплачена материальная помощь в сумме один миллион рублей, семьям пострадавших - по 500 тысяч рублей. Следственные действия в Керченском политехническом колледже обещают закончить до конца этой недели. После этого здание начнут восстанавливать строители.