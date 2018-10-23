Керченский политехнический колледж возобновил работу после ЧП

Керченский политехнический колледж возобновил работу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства образования РК.

По данным ведомства, сегодня в учебном заведении сокращенный день, проходят классные собрания, на которых студентам рассказывают о расписании занятий на ближайшие недели.

- Возвращаться к образовательному процессу будут постепенно, - отметили в пресс-службе.

Также в минобразования рассказали, что в корпусах, где будут проходить занятия, есть буфет, так что дети без питания не останутся.

Правда, родители нескольких студентов сообщили корреспондентам "РГ" о своем желании перевести детей в другие средние учебные заведения Крыма.

Занятия проходят в учебных корпусах, не пострадавших от нападения. Как сообщалось ранее, власти Крыма предложили сделать корпус колледжа, где произошло массовое убийство, мемориалом.