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23.10.2018 10:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Керченский политехнический колледж возобновил работу после ЧП

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Керченский политехнический колледж возобновил работу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства образования РК.

По данным ведомства, сегодня в учебном заведении сокращенный день, проходят классные собрания, на которых студентам рассказывают о расписании занятий на ближайшие недели.

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- Возвращаться к образовательному процессу будут постепенно, - отметили в пресс-службе.

Также в минобразования рассказали, что в корпусах, где будут проходить занятия, есть буфет, так что дети без питания не останутся.

Правда, родители нескольких студентов сообщили корреспондентам "РГ" о своем желании перевести детей в другие средние учебные заведения Крыма.

Занятия проходят в учебных корпусах, не пострадавших от нападения. Как сообщалось ранее, власти Крыма предложили сделать корпус колледжа, где произошло массовое убийство, мемориалом.

Общество Образование Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже РГ-Фото
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