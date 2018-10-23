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23.10.2018 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На маслозаводе в Урюпинске произошел пожар

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области пожарным удалось локализовать пожар на складе маслоэкстракционного завода в Урюпинске. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Фото: МЧС России/ТАСС
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"Около шести часов утра поступило сообщение о том, что в Урюпинске по неизвестной причине загорелось одноэтажное кирпичное здание маслоэкстракционного завода, площадью 1500 квадратных метров", - сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

К прибытию пожарных огнем было охвачено примерно 500 квадратных метров кровли склада.

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать горение. На мечте ЧП работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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