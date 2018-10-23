В Астраханской области загорелся рынок на площади 2,5 тысячи кв метров

В Ахтубинском района Астраханской области загорелся рынок по улице Нестерова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По данным агентства, огонь распространился на площади 2,5 тысяч квадратных метров. Как уточнили в спасательном ведомстве, пожар произошел на центральном рынке Ахтубинска. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Об угрозе иным постройкам информации нет.

В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17.40 по московскому времени. Пожар начался на территории одного из торговых павильонов рынка "Хитрый". На месте происшествия работают девять единиц спецтехники, а также 38 человек личного состава.