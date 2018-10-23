В Новороссийске в гараже нашли тело начальника таможенного поста

В Новороссийске в гараже по улице Алексеева обнаружили тело исполняющего обязанности начальника Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Мужчину нашли утром родственники. Как пояснили в региональном СК, у погибшего было ножевое ранение в области груди. Кроме того, следователь обнаружил на месте трагедии нож и предсмертную записку.

В настоящее время правоохранители работают с родственниками погибшего и ищут очевидцев.