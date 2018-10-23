На Урале общественники проверили детсад после жалобы на суп с плесенью

Общественная палата Челябинской области провела внеплановую проверку детского сада, в котором по словам уволенных воспитателей, детям давали суп с плесенью и бумагой. Во время проверки каких-либо нарушений в учреждении не выявлено, сообщили во вторник в аппарате ведомства.

Ревизоры побывали в пищеблоке, проинспектировали хранение продуктов, оценили их качество, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. А кроме того, проверили жалобу на низкие зарплаты воспитателей, затребовав необходимые документы. Результаты этой проверки будут известны в конце недели. Однако недовесов продуктов, "просрочки", неспелых фруктов и плесени общественники не обнаружили.

- Лично побывал на кухне детского сада, - сообщил руководитель Центра общественного контроля, член Общественной палаты Вячеслав Цапов. - Там чисто, есть все необходимое оборудование, продукты хранятся по всем правилам. Факты, о которых рассказали воспитатели, по их же словам, происходили год назад. И проверить их достоверность сейчас уже не представляется возможным. Заведующая говорит, что процесс приготовления пищи соблюдается строго. У родителей никаких нареканий по питанию нет, дети не жаловались. И садик на хорошем счету.

Однако руководителю учреждения была дана рекомендация - снять эмоциональную напряженность. Необходимо провести собрание с родителями, доложить об итогах проверки, рассказать о том, что дети не останутся без воспитателей: уволившимся уже найдена замена. Пока конфликт не будет разрешен, детский сад будет находиться под особым контролем ОП, добавили в ведомстве.

Информация о плохом питании в детском саду появилась в СМИ со слов двух уволившихся воспитателей, сообщивших о недовесе мясных котлет, зеленых бананах, плесени и бумаге, обнаруженных однажды в супе для малышей. Заведующая их слова опровергла, объяснив их конфликтным характером и нездоровой эмоциональностью бывших сотрудников. Однако призналась, что после единичного инцидента с бумагой, которая попала в суп, контроль за приготовлением пищи был усилен.