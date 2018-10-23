На Урале общественники проверили детсад после жалобы на суп с плесенью

Новости

Уточнена дата гибели минойской цивилизации 12:30
Памфилова: По итогам выборов 9 сентября возбуждено 18 уголовных дел 12:28
В Уфе спасли застрявшего в стиральной машинке мальчика 12:22
Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ 12:21
"Рома" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 12:20
В Дагестане пройдут съемки фильма о событиях в Сирии 12:20
Карельский авиаполк получил три многоцелевых истребителя Су-35С 12:19
Сокамерник Кокорина носит футболку "Спартака" 12:16
Петербургского инженера арестовали за поножовщину в Антарктиде 12:08
Путин и Эрдоган проведут двустороннюю встречу на саммите по Сирии 12:02
Почти половина пассажиров метро Москвы и Петербурга верит в инопланетян 11:53
Жителей Сибири предупредили о мощном снегопаде 11:52
Глушаков удалил пост дочери Карреры в Instagram 11:45
Россвязь: Десять миллионов абонентов поменяли сотового оператора 11:42
Тело Джамаля Хашукджи обнаружили в генконсульстве Саудовской Аравии 11:40
Котят охотившейся на собак приморской тигрицы разлучили с матерью 11:33
В Петербурге прокуратура проверит уничтожение голубятни 11:27
Золотой дубль под счет Rado: двойная победа российских теннисистов 11:27
Свитки Мертвого моря оказались подделкой 11:21
МИД КНР: Китай не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД 11:19
Центр реагирования на компьютерные атаки создан в Беларуси 11:17
Рабочая группа при президенте обсудит изменения в законы о выборах 11:14
В Петербурге 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов 11:10
Вместо МАК расследовать авиапроисшествия будет другая организация 11:02
Не шутите с ним: В США оценили С-400 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто имеет право на дорогое и редкое лекарство
Верховный суд разъяснил, кто имеет право на дорогое и редкое лекарство
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
23.10.2018 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале общественники проверили детсад после жалобы на суп с плесенью

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Общественная палата Челябинской области провела внеплановую проверку детского сада, в котором по словам уволенных воспитателей, детям давали суп с плесенью и бумагой. Во время проверки каких-либо нарушений в учреждении не выявлено, сообщили во вторник в аппарате ведомства.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Молочные продукты для детских садов и школ оказываются подделкой

Ревизоры побывали в пищеблоке, проинспектировали хранение продуктов, оценили их качество, проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. А кроме того, проверили жалобу на низкие зарплаты воспитателей, затребовав необходимые документы. Результаты этой проверки будут известны в конце недели. Однако недовесов продуктов, "просрочки", неспелых фруктов и плесени общественники не обнаружили.

- Лично побывал на кухне детского сада, - сообщил руководитель Центра общественного контроля, член Общественной палаты Вячеслав Цапов. - Там чисто, есть все необходимое оборудование, продукты хранятся по всем правилам. Факты, о которых рассказали воспитатели, по их же словам, происходили год назад. И проверить их достоверность сейчас уже не представляется возможным. Заведующая говорит, что процесс приготовления пищи соблюдается строго. У родителей никаких нареканий по питанию нет, дети не жаловались. И садик на хорошем счету.

Однако руководителю учреждения была дана рекомендация - снять эмоциональную напряженность. Необходимо провести собрание с родителями, доложить об итогах проверки, рассказать о том, что дети не останутся без воспитателей: уволившимся уже найдена замена. Пока конфликт не будет разрешен, детский сад будет находиться под особым контролем ОП, добавили в ведомстве.

Информация о плохом питании в детском саду появилась в СМИ со слов двух уволившихся воспитателей, сообщивших о недовесе мясных котлет, зеленых бананах, плесени и бумаге, обнаруженных однажды в супе для малышей. Заведующая их слова опровергла, объяснив их конфликтным характером и нездоровой эмоциональностью бывших сотрудников. Однако призналась, что после единичного инцидента с бумагой, которая попала в суп, контроль за приготовлением пищи был усилен.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"РГ" публикует указ о введении санкций в отношении Украины
Обнаружены части тела саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи
Вместо МАК расследовать авиапроисшествия будет другая организация
МИД КНР: Китай не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД
Правительство снизит требования к кредитующим застройщиков банкам