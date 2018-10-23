Россия выиграла десятки дел в Европейском суде по правам человека

Министерство юстиции России обнародовало любопытные данные - сколько российским властям удалось выиграть дел в Европейском суде по правам человека за последнее время. Речь идет о нескольких десятках жалоб, многие из которых Европейским судом были объединены в одно производство из-за того, что они оказались очень похожими.

Когда наша страна проигрывает в Европейском суде по правам человека, об этом с нескрываемым злорадством пишут некоторые наши и не наши средства массовой информации. Отдельные граждане в Сети смакуют эти решения, добавляя от себя несуществующие детали, а потом вспоминают об этом при каждом удобном случае очень долго. Так долго, что складывается впечатление, как будто Россия проигрывает все дела подряд, и Европейский суд только и делает, что соглашается с жалобами наших граждан на отечественные государственные организации.

Недавно Европейский суд отказал сразу по нескольким делам: "Шестаков и 7 других против России", "Попов и 19 других против России" и "Ивакин и 14 других против России". В них речь шла о свидетельских показаниях в российских судах. Отказывая заявителям, ЕСПЧ заявил, что российское законодательство "обеспечивает надежные процессуальные гарантии того, что оглашение показаний неявившихся свидетелей в уголовном процессе допускается только в исключительных случаях".

В отказе по делу "Квятковский против России" Страсбургский суд пришел к выводу, что решение российского суда о сносе многоквартирного дома заявителя было законным и обоснованным. Дом жалобщика был явно самовольной постройкой на землях сельхозназначения. А это значит, заявили в ЕСПЧ, что вмешательство государства в право заявителя на уважение его собственности соответствовало закону и "было оправдано наличием общественного интереса и отвечало требованию пропорциональности".

И в деле "Луценко против России" Суд согласился с доводами российских властей. Гражданин возмущался ситуацией с возвратом переплаченного налога. ЕСПЧ установил, что заявитель не обращался в компетентные органы с заявлением о возврате излишне уплаченного налога и тем самым "не исчерпал все доступные средства правовой защиты". Было рассмотрено дело "Чистяков против России".

ЕСПЧ: вмешательство государства в право заявителя было оправдано и отвечало требованию пропорциональности

В нем россиянин пожаловался на якобы необоснованное продление сроков апелляционного обжалования судебного решения для минфина и прокурора. ЕСПЧ согласился с позицией нашего минюста и решил, что продление сроков было обоснованным.

В деле "Морожану против России" гражданин был недоволен, что суды дома он выиграл, но с выполнением решений судов были проблемы.

ЕСПЧ в своем решении указал: заявитель не предпринял необходимые меры, чтобы добиться исполнения судебных решений, вынесенных в его пользу.