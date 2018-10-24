Колокольцев договорился о сотрудничестве с коллегами из Азербайджана

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и глава МВД Азербайджанской Республики Рамиль Идрис оглу Усубов обсудили в Баку вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе согласование и координацию взаимодействия полиции и органов внутренних дел на приграничных территориях.

Министры обсудили результаты проводимой на системной основе оперативно-профилактической операции "Граница-Заслон", которая прошла с 4 по 10 июня. Эта операция позволяет эффективно противодействовать экстремизму и организованной преступности. Другая совместная работа - межгосударственная оперативно-профилактическая операция "Розыск", очередной этап которой состоялся 2-3 октября.

- Особую роль в развитии такого диалога, безусловно, играет специализированная рабочая группа по согласованию и координации взаимодействия органов внутренних дел и полиции на приграничных территориях, - сказал Владимир Колокольцев.

По словам министра, нынешняя переговорная площадка отражает ключевые направления борьбы с общими вызовами и угрозами, способствует решению поставленных задач в практической плоскости.