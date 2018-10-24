МЧС предложило взыскивать с рыбаков на льдинах затраты на их спасение

В МЧС России в очередной раз озаботились необходимостью штрафовать беспечных любителей подледного лова и легкомысленных туристов, на спасение которых государство ежегодно тратит миллионы рублей. Эту многострадальную тему затронул глава МЧС Евгений Зиничев. Он предложил взыскивать затраты на спасение с рыбаков, которые вопреки официальным предупреждениям вышли на лед, попали в чрезвычайную ситуацию и были спасены экстренными службами.

- Спасение рыбаков влечет большие финансовые издержки. Запрет выхода на лед дает право поднять вопрос о том, чтобы выставить счет за поисково-спасательную операцию, как минимум за ГСМ, - сказал министр.

Напомним, ранее эту проблему уже пытались решить предшественники Зиничева - Сергей Шойгу и Владимир Пучков. Но никому из них не удалось сделать ни шагу в решении проблемы. Все понимают, что рыбаки обнаглели до предела и хоть как-то наказать их нужно, чтобы другим неповадно было. Но никто не знает, как.

Для того, чтобы ввести штрафы или компенсации за потраченный спасателями авиакеросин, необходимы изменения многих законов. А согласно им основная функция МЧС - это спасение людей. И нигде не сказано, что спасатели должны это делать за деньги. Поэтому обязать рыбаков компенсировать вылет вертолета за ними, конечно, можно, но это, так сказать, до первого обращения в суд.

Рыбаки это знают, потому и наглеют. Это вообще отдельная категория людей, особенно на Дальнем Востоке, и для них 300 грамм выловленной корюшки важнее и собственной жизни, и жизни собственных детей, которых они нередко берут с собой на льдины. Что уж говорить про жизни спасателей МЧС, которые, конечно же, рискуют, вылетая за ними, порой, в шторм и непогоду.

Решением могло бы стать введение обязательного страхования наподобие ОСАГО для водителей, но оно у нас в стране слишком несовершенно. И ни одну страховую компанию обязать страховать рыбака не получится. Да и не будет он страховаться, потому что прекрасно знает, что МЧС его все равно спасет. С этой проблемой давно и хорошо знакомы особенно дальневосточные спасатели, на глазах у которых рыбаки на берегу с ухмылкой опрокидывают запрещающие знаки и ступают на качающийся лед. Более того, некоторые из них отказываются подниматься на борт прилетевшего вертолета, требуя забрать тросом со льдины и их Ниву. Знают же, что если вертолет улетит, то спасатели и летчики попадут под статью УК РФ - за оставление человека в опасности.

По данным дальневосточного главка МЧС РФ, ежегодно происходят десятки случаев, когда рыбаков уносит на льдинах в открытое море. При этом власти всякий раз загодя предупреждают их об опасности.

Но они из года в год выходят на лед со словами: "Мы по Конституции имеем право находиться в любом месте, и вы не имеете права нас не пускать".

Спасатели подсчитали, что на спасение со льдины каждого рыбака уходит в среднем по пять тысяч рублей. И это лишь нижняя граница стоимости. Вертолет-то ведь приходится поднимать как за десятками дрейфующих людей, так и за двумя-тремя.

Например, в прошлом году на Камчатке, несмотря на волнение моря в 5-6 баллов, двое рыбаков вышли на 6-метровой лодке, хотя прекрасно знали о штормовом предупреждении. Через сутки в экстренные службы обратилась жена одного из них. Поиски продлились две недели. Задействовали три вертолета, несколько судов различных классов, около пятисот спасателей на прочесывание побережья, которые в результате и нашли оба тела, когда их прибило к берегу. Операция обошлась бюджету чуть ли не в 20 миллионов рублей.

Бывают случаи и со счастливым концом, но от этого не менее дикие. Например, 15 апреля прошлого года в Красноярском крае в акватории водохранилища Березовской ГРЭС оторвало льдину и отнесло от берега на 250 метров. В это время на куске льда находились 118 рыбаков, из которых 15 - дети. Спасательная операция длилась около 3 часов. По примерной стоимости час полета вертолета Ми-8 обходится в 200 тысяч рублей, моторная лодка - в 1,2 тысячи, судно на воздушной подушке "Хивус" - в тысячу рублей, снегоход - 420.