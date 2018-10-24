Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным провести проверку по факту сноса исторических построек в Боровске Калужской области.

Что случилось в одном из красивейших городов России с удивительной и древней историей? В городе, с которым тесно связано имя протопопа Аввакума, Суриковской боярыни Морозовой и Циолковского.

Как рассказали корреспонденту в СКР, где внимательно читают прессу и смотрят телевидение и интернет, они заметили информацию, что в городе сносят старинные здания, "большая часть из которых является историческими и представляют культурное наследие Боровска". Кадры экскаватора сопровождались комментариями такого содержания - "уничтожение истории Боровска набирает обороты и идет конвейерными темпами". А власть действует незаконно, и "системное уничтожение цинично преподносится чуть ли как не лучший "способ" сохранения исторической среды".

Спустя несколько часов Александр Бастрыкин поручил проверить все показанное и дать оценку действиям городских властей.

Похожие проверки в деятельности ведомства уже были, когда речь шла о музее-усадьбе Архангельское и усадьбе "Опалиха".

Замруководителя следственного управления СК по Калужской области Сергей Старов сообщил корреспонденту "РГ", что они уже организовали проверку.

- Сотрудники следственного отдела по Боровскому району организовали прием неравнодушных жителей города и представителей общественности по вопросу сноса домов, - сказал Старов.

По его словам, следователями проведен осмотр домов с применением средств фотофиксации, опрошены глава города и его заместитель, из администрации истребованы соответствующие документы, в управлении охраны объектов культурного наследия по Калужской области запрошены сведения о названных домах. Кроме того, следователи намерены получить разъяснения специалистов федерального уровня в области сохранения и охраны объектов культурного наследия.

Боровск основан в 1358 году, и в нем буквально каждый камень - это частица российской истории

А вот что объяснил корреспонденту "РГ" сам глава администрации города Боровска Михаил Климов:

"В последнее время многие СМИ выдают информацию о том, что администрация города Боровска приняла незаконное решение по сносу зданий, что жители встали на защиту этих аварийных домов. Это не соответствует действительности. Нельзя подменять мнение нескольких человек, часть из которых не боровчане, мнением жителей города. Администрация города как никто другой заинтересована в сохранении исторического облика, но в рамках законодательства. Закон напрямую обязывает нас снести аварийные дома. И я уверен, что назначенная проверка Следственным комитетом и оценка действий муниципалитета позволит прекратить различные спекуляции на данную тему".

Красота Боровска, который находится всего в 80 километрах от Москвы, действительно наше достояние. Боровск основан в 1358 году, и в нем буквально каждый камень - это частица истории. Боровская дружина во главе с князем Владимиром принимала участие в Куликовской битве. Иван Грозный выменял Боровск на город Алексин у своего двоюродного брата Владимира Старицкого. И в годы Смутного времени город стал центром борьбы с литовско-польскими интервентами и Лжедмитрием. Когда к городу подошли войска польского воеводы Яна Сапеги, единственным надежным укреплением остался Пафнутьев-Боровский монастырь, где укрылись защитники города во главе с Михаилом Волконским. В честь их подвига город получил герб - на серебряном щите червленое сердце с золотым крестом и лавровым венком.

В Боровск был сослан видный деятель старообрядчества протопоп Аввакум. К началу XIX века Боровск разбогател, став промышленным, торговым центром - торговали пенькой, хлебом, конопляным маслом, холстом.