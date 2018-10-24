Новости

Матвиенко допустила изменения законодательства после трагедии в Керчи 11:18
В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам лучше "переобуть" авто 11:18
Саратов возглавил рейтинг пьющих городов России 11:16
Новый вход Московского зоопарка построят в стиле авангарда США 11:12
В Курской области пропал семилетний мальчик 11:12
Нацбанк выпустил монеты к 100-летию финансовой системы Беларуси 11:10
Роспотребнадзор нашел в шаурме опасную бактерию 11:05
Атмосферное давление в Москве опустится до аномально низкой отметки 11:04
В Иркутской области задержали прятавшегося в лесу педофила 11:03
Копия "Титаника" выйдет в первый рейс по Атлантике в 2022 году 11:02
В Югре подрядчики отказались от капремонта деревянных домов 10:56
Володин провел переговоры со спикером Индонезии 10:55
Пещеру у трассы "Таврида" предложили сделать памятником природы 10:45
Британские ВМС вышли в море из-за похода кораблей ВМФ России 10:45
Названы самые популярные имена новорожденных 10:44
Под Владимиром прорвало магистральный газопровод 10:41
Грибной сезон в Московском регионе подошел к концу 10:39
Утвержден порядок продажи билетов на II Европейские игры в Минске 10:35
Звезды "Улиц разбитых фонарей" сыграют в сериале про шпионов 10:26
Для Арктики построят сверхдальнюю беспилотную подлодку 10:23
Как фискальные службы СНГ модернизируют свою работу 10:10
У расстрелявшего людей в Керчи нашли флешку с данными о пиротехнике 10:07
В Москве не будет "жизнерадостной" Луны 10:03
В ДТП на сибирской трассе погибли три человека 10:02
Первые купе-кроссовер Zotye переданы покупателям 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
В "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
24.10.2018 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром прорвало магистральный газопровод

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

В Меленковском районе Владимирской области произошла авария на магистральном газопроводе. В районе прорыва выгорает газ, столб пламени поднялся на высоту до 20 метров. 

В Южно-Сахалинске вылили на улицу жидкую фазу из баллона с газом
В здании рядом с керченским колледжем произошел взрыв

Информацию о повреждении магистрального газопровода распространил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. По данным ведомства, ЧП случилось в 7:25 24 октября в полутора километрах от населенного пункта Адино Меленковского района.

- Произошел порыв магистрального газопровода диаметром 1 200 миллиметров с последующим факельным горением на высоту 20 метров. Пострадавших нет. Газопровод перекрыт, происходит выгорание газа, - говорится в сообщении.

Газоснабжение потребителей газа в результате аварии нарушено не было: транспортировка газа идет по резервной линии. На аварийном газопроводе ведутся восстановительные работы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко допустила изменения законодательства после трагедии в Керчи
Глава СБ заявил о росте террористической активности в Сибири
Аналитики назвали условия роста доллара до 90 рублей
Названы самые пьющие города России
Певица Лобода экстренно госпитализирована в Москве