Под Владимиром прорвало магистральный газопровод

В Меленковском районе Владимирской области произошла авария на магистральном газопроводе. В районе прорыва выгорает газ, столб пламени поднялся на высоту до 20 метров.

Информацию о повреждении магистрального газопровода распространил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России. По данным ведомства, ЧП случилось в 7:25 24 октября в полутора километрах от населенного пункта Адино Меленковского района.

- Произошел порыв магистрального газопровода диаметром 1 200 миллиметров с последующим факельным горением на высоту 20 метров. Пострадавших нет. Газопровод перекрыт, происходит выгорание газа, - говорится в сообщении.

Газоснабжение потребителей газа в результате аварии нарушено не было: транспортировка газа идет по резервной линии. На аварийном газопроводе ведутся восстановительные работы.