В суде было установлено, что Крылов, занимавший должность начальника отдела, в 2013 году участвовал в покупке здания в Барнауле для нового операционного центра. В этой же сделке принимал участие еще один топ-менеджер банка - Алексей Житлов. Он тайком привлек к участию в сделке Крылова, поскольку тот имел выход на фактического владельца здания.
Суд установил, что цена на здание была значительно завышена. По расчетам экспертов, она составляла 504 миллиона рублей. А Крылов и Житлов своему руководству сообщили о стоимости здания сначала в 850 миллионов рублей, а потом якобы добились снижения цены до 750 миллионов. Полученные в виде "отката" деньги они обналичили, разницу в 150 миллионов поделили и сбежали за границу. Дело заочно арестованного Житлова выделено в отдельное производство.