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24.10.2018 18:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Откат и распил

Бывший банкир получил срок заочно
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7702 (239)
В Мещанском райсуде столицы закончился процесс по делу бывшего топ-менеджера Альфа-Банка Дмитрия Крылова. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд приговорил его к пяти годам и штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор вынесен заочно, так как фигурант громкого дела уже несколько лет прячется от правосудия за границей.

В суде было установлено, что Крылов, занимавший должность начальника отдела, в 2013 году участвовал в покупке здания в Барнауле для нового операционного центра. В этой же сделке принимал участие еще один топ-менеджер банка - Алексей Житлов. Он тайком привлек к участию в сделке Крылова, поскольку тот имел выход на фактического владельца здания.

Полученные в виде "отката" 150 миллионов рублей представители банка обналичили и украли

Суд установил, что цена на здание была значительно завышена. По расчетам экспертов, она составляла 504 миллиона рублей. А Крылов и Житлов своему руководству сообщили о стоимости здания сначала в 850 миллионов рублей, а потом якобы добились снижения цены до 750 миллионов. Полученные в виде "отката" деньги они обналичили, разницу в 150 миллионов поделили и сбежали за границу. Дело заочно арестованного Житлова выделено в отдельное производство.

Суд оправдал обвиняемую в мошенничестве мать-одиночку
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