В Курской области пропал семилетний мальчик

В Железногорске Курской области семилетний мальчик не вернулся из школы. СУ СК по Курской области возбуждено дело по статье "Убийство" (часть 2 статьи 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что накануне после уроков мальчик вместе с одноклассниками вышел из школы. С другом они зашли в магазин, расположенный в 250 метрах от учебного заведения, купили сухарики и печенье. По дороге домой приятели разошлись. Один из школьников не дошел до дома, о нем ничего не известно.

В региональном главке полиции сообщили, приметы ребенка: рост 130-140 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые. Был одет в темно-синюю куртку, красно-синюю шапку, темные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки. С собой у него школьный рюкзак с человеком-пауком и синий пакет со сменной обувью с нарисованными машинками.

О пропаже сына накануне вечером в полицию сообщил отец мальчика. В поисках ребенка задействован весь личный состав межмуниципального отдела полиции "Железногорский". Мальчика также ищут сотрудники Росгвардии, СУ СК, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Всего задействовано около 270 человек.

Правоохранительные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахлждении мальчика или обстоятельствах его исчезновения сообщить по телефонам: телефон полиции - 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции, любому сотруднику, или по телефонам СКР - 8(4712) 70-36-57, 70-06-17.