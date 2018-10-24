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24.10.2018 19:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержана женщина, бросившая годовалого сына на улице

Текст: Сергей Бабкин

Оперативники СК и полиции в районе Казанского вокзала Москвы задержали женщину, которая бросила на улице годовалого ребенка.

Фото: depositphotos.com
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Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове в подъезде нашли годовалого ребенка. Его сразу поместили в соцучреждение и начали искать родителей. Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК, личность матери довольно быстро установили. Как оказалось, она была гражданкой Украины, жила с сыном под Москвой в разных квартирах. Когда деньги у нее кончились, она бросила своего мальчика у подъезда одного из домов и тут же уехала на поезде в Саратов к подруге. Как только женщина вернулась в Москву, ее сразу задержали.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статьям 125 и 156 УК РФ - "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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