Убивший четырехмесячную дочь житель Камчатки получил 16 лет колонии

Камчатский краевой суд приговорил к 16 годам в исправительной колонии строгого режима 34-летнего жителя села Тигиль, признанного виновным в убийстве своего четырехмесячного ребенка.

Как выяснили следователи, ночью 11 июля 35-летняя мать ребенка ушла к знакомым, где до утра распивала спиртные напитки. Мужчина остался дома вместе с маленькой дочкой. Он был пьян и пытался заснуть, но ему мешал плач голодной девочки.

- Разозлившись, он взял ребенка двумя руками за туловище и не менее двух раз ударил головой о деревянную спинку кровати. От полученной травмы малышка скончалась, - рассказала старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина.

В ходе расследования подозреваемый дал признательные показания, но позже, на заседании пытался убедить судью, что все выдумал, чтобы от него отстал следователь. Вину мужчины подтвердили собранные ранее доказательства.

За убийство ребенка ему назначили 15 лет заключения. Однако срок наказания увеличился, поскольку преступление было совершено в момент отбывания условного приговора за грабеж.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.