В Якутии на поиски потерявшихся в тундре людей вылетел вертолет

В Анабарском районе Якутии, где шестые сутки не дают о себе знать выехавшие в тундру двое мужчин и дочь одного из них, на поиски пропавших утром в среду вылетел вертолет алмазодобывающей компании.

Как сообщили в Единой диспетчерской службе района, на борту находятся четыре спасателя, хорошо знающие местность.

В ЕДДС отметили, что наземные поиски осложнены множеством "посторонних" следов от снегоходов. На Севере начался сезон рыбалки, и местные жители выехали на свои угодья.

Вертолет алмазодобытчиков уже привлекался к поиску 20 октября. Однако в тот день обнаружить с воздуха ничего не удалось.

Пропавшие - опытные тундровики. Они выехали из райцентра, села Саскылах в направлении села Юрюнг-Хая 18 октября. На снегоходе расстояние между населенными пунктами покрывается за сутки.

Спасатели, участвующие в наземной операции, в первую очередь обследуют берега многочисленных озер и рек, рыболовецкие станы и охотничьи избушки, надеясь, что терпящие бедствие люди укрылись там.