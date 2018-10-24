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24.10.2018 07:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Южно-Сахалинске вылили на улицу жидкую фазу из баллона с газом

Текст: Дина Непомнящая

Остатки жидкой фазы из баллона сжиженного газа вылили в Южно-Сахалинске в канаву на улице Корсаковской. Это вскрылось после жалоб горожан на подозрительный запах в аварийную газовую службу областного центра.

В Кузбассе 20 работников завода пострадали из-за выброса химикатов

Как рассказали в ведомстве агентству "Интерфакс", в канаве была вода, поэтому невозможно определить, какой объем вещества был слит.

Выехавшие на вызов специалисты выяснили, что остатки из баллона, вероятнее всего, вылили сотрудники одной из городских организаций, чтобы освободить его для заправки.

Местные жители подозревают в содеянном строительную компанию, которая работает на этой территории, и намерены обратиться с жалобой в контролирующие органы.

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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