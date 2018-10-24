В Южно-Сахалинске вылили на улицу жидкую фазу из баллона с газом

Остатки жидкой фазы из баллона сжиженного газа вылили в Южно-Сахалинске в канаву на улице Корсаковской. Это вскрылось после жалоб горожан на подозрительный запах в аварийную газовую службу областного центра.

Как рассказали в ведомстве агентству "Интерфакс", в канаве была вода, поэтому невозможно определить, какой объем вещества был слит.

Выехавшие на вызов специалисты выяснили, что остатки из баллона, вероятнее всего, вылили сотрудники одной из городских организаций, чтобы освободить его для заправки.

Местные жители подозревают в содеянном строительную компанию, которая работает на этой территории, и намерены обратиться с жалобой в контролирующие органы.