В хабаровской тайге пропал мужчина

Сотрудники подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда из Биробиджана выдвинулись на поиски пропавшего в лесах Хабаровского края мужчины.

Просьба помочь поступила в Центр управления в кризисных ситуациях краевого МЧС от полиции Хабаровского района.

Правоохранители сообщили, что местный житель 1982 года рождения, находясь на территории Уликанского лесничества в районе реки Тауян близ села Кукан, ушел в лес и пропал. Это произошло 19 октября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели обследуют район предполагаемого местонахождения мужчины на вездеходе "Вепрь". Этот транспорт позволяет передвигаться по труднопроходимой и болотистой местности.