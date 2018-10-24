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24.10.2018 09:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В хабаровской тайге пропал мужчина

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда из Биробиджана выдвинулись на поиски пропавшего в лесах Хабаровского края мужчины.

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Просьба помочь поступила в Центр управления в кризисных ситуациях краевого МЧС от полиции Хабаровского района.

Правоохранители сообщили, что местный житель 1982 года рождения, находясь на территории Уликанского лесничества в районе реки Тауян близ села Кукан, ушел в лес и пропал. Это произошло 19 октября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели обследуют район предполагаемого местонахождения мужчины на вездеходе "Вепрь". Этот транспорт позволяет передвигаться по труднопроходимой и болотистой местности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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