Автокран упал на детский сад в Нижнем Новгороде

Сегодня в Нижнем Новгороде около 12.50 на детский сад № 361 в Канавинском районе упал автокран. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии, в тот момент в здании находились 100 малышей и 20 человек персонала. Стрела автокрана упала на пристрой к детскому саду, сейчас на месте работают экстренные службы и чиновники районной и городской администрации.

Причина падения крана пока устанавливается. По одной из версий, под одной из его опор мог "поехать" грунт. Судя по всему, рядом с детским садом производились погрузочные работы, затем стрела автокрана упала на крышу веранды и пристрой к зданию детсада.