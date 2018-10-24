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24.10.2018 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за смерти ребенка

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В среду в аэропорту Оренбурга вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Душанбе. Причиной тому стала смерть одного из пассажиров - трехлетнего мальчика.

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Как рассказали "РГ" в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, воздушное судно следовало из аэропорта Внуково. Среди пассажиров был мальчик 2015 года рождения, его сопровождал дядя. Оба - граждане Таджикистана. Около двух часов ночи ребенку стало плохо.

- Экипаж запросил экстренную посадку. Когда самолет приземлился в аэропорту Оренбурга, туда уже подъехали медики. Однако помочь ребенку они не смогли - на тот момент мальчик уже скончался, - уточнила детали трагедии начальник пресс-службы ведомства Елена Епимахова.

По предварительным данным, ребенок страдал заболеванием внутренних органов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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