В Саратовской области суд оправдал мать-одиночку Ольгу Журавлеву. Ранее мировой судья признал женщину виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице.

Как сообщала "Российская газета" (статья "Мыла полы" в номере от 01.10.2018), мать двоих детей, у которой одна из дочек тяжело больна, Ольгу Журавлеву привлекли к уголовной ответственности за то, что она помогла сотрудникам пиццерии - мыла в заведении полы.

"Российская газета" следила за судьбой Ольги Журавлевой.

За работу женщине разрешали забирать помои на корм скотине и заплатили три тысячи рублей. Тем не менее сначала полиция, а потом суд посчитали, что Журавлева совершила преступление. Ольгу приговорили к 120 часам обязательных работ.

Огласка истории вызвала большой резонанс. Ситуацию на конт­роль взяла Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в областной прокуратуре пообещали, что будут добиваться прекращения дела в связи с его малозначительностью.

Сама женщина и адвокат Павел Павликов, представлявший интересы Ольги Журавлевой совершенно бесплатно, добивались оправдания из-за отсутствия состава преступления.

По мнению защитника, Ольга помогала в кафе знакомым, размер платы заранее не оговаривался, поэтому это не было трудоустройством.

В то же время вся эта история заставила задуматься: насколько обоснованно привлечение к ответственности человека в подобных обстоятельствах?

"Государство потратило больше средств на расследование дела, чем выплатило в качестве пособия", - отмечает Павел Павликов.

Как считает юрист, необходимо повысить границу привлечения к уголовной ответственности, сейчас она по статье 159.2 УК составляет две с половиной тысячи рублей.

Между тем на трудную жизненную ситуацию матери-одиночки обратили внимание и местные власти. Они выразили готовность сделать все возможное, чтобы помочь этой семье.