В Самаре на стройке упал башенный кран

В Самаре на строительной площадке упал кран, в результате пострадал крановщик. Об этом сообщило в среду, 24 октября, СУ СК России по Самарской области.

Происшествие случилось сегодня около 11.20 по местному времени в Промышленном районе города. На одной из стройплощадок на улице Карла Маркса у крана подломились опоры, и он упал. В это время в кабине находился крановщик. Он получил серьезные травмы и госпитализирован.

Начата доследственная проверка, на стройплощадке выясняются причины ЧП. По ее результатам будет принято процессуальное решение.