В Иркутской области задержали прятавшегося в лесу педофила

В Иркутской области задержали 51-летнего гражданина, который подозревается в изнасиловании двух малолетних девочек. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета области, преступник прятался от правосудия в лесу возле деревни Столбова. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

"Преступление было совершено 19 октября. Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Фото и данные подозреваемого были распространены в СМИ и социальных сетях. Его задержали при активном содействии граждан", - заявили в СК.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Проводятся судебные экспертизы.