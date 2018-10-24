В ДТП на сибирской трассе погибли три человека

В Убинском районе Новосибирской области в восемь утра по местному времени произошло смертельное ДТП. На 1246-м километре трассы Р-254 "Иртыш" водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, от полученных травм водитель автомобиля Toyota сразу скончался. Остальные участники происшествия были доставлены в медучреждение.

- Позже в больнице скончались водитель Nissan и женщина-пассажир этого же автомобиля, - добавили в полиции.

По данным правоохранительных органов, также в ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей, они находятся в больнице. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Накануне ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило водителей о возможных гололедных явлениях - одной из причин дорожных происшествий. "При управлении машиной следует соблюдать дистанцию, снизить в два-три раза интенсивность разгонов и торможений, избегать резких маневрирований и обгонов. Помните, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях гололеда", - сказано в сообщении спасателей.