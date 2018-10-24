Новости

Матвиенко допустила изменения законодательства после трагедии в Керчи 11:18
В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам лучше "переобуть" авто 11:18
Саратов возглавил рейтинг пьющих городов России 11:16
Новый вход Московского зоопарка построят в стиле авангарда США 11:12
В Курской области пропал семилетний мальчик 11:12
Нацбанк выпустил монеты к 100-летию финансовой системы Беларуси 11:10
Роспотребнадзор нашел в шаурме опасную бактерию 11:05
Атмосферное давление в Москве опустится до аномально низкой отметки 11:04
В Иркутской области задержали прятавшегося в лесу педофила 11:03
Копия "Титаника" выйдет в первый рейс по Атлантике в 2022 году 11:02
В Югре подрядчики отказались от капремонта деревянных домов 10:56
Володин провел переговоры со спикером Индонезии 10:55
Пещеру у трассы "Таврида" предложили сделать памятником природы 10:45
Британские ВМС вышли в море из-за похода кораблей ВМФ России 10:45
Названы самые популярные имена новорожденных 10:44
Под Владимиром прорвало магистральный газопровод 10:41
Грибной сезон в Московском регионе подошел к концу 10:39
Утвержден порядок продажи билетов на II Европейские игры в Минске 10:35
Звезды "Улиц разбитых фонарей" сыграют в сериале про шпионов 10:26
Для Арктики построят сверхдальнюю беспилотную подлодку 10:23
Как фискальные службы СНГ модернизируют свою работу 10:10
У расстрелявшего людей в Керчи нашли флешку с данными о пиротехнике 10:07
В Москве не будет "жизнерадостной" Луны 10:03
В ДТП на сибирской трассе погибли три человека 10:02
Первые купе-кроссовер Zotye переданы покупателям 10:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
В "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят установку электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
24.10.2018 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП на сибирской трассе погибли три человека

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Убинском районе Новосибирской области в восемь утра по местному времени произошло смертельное ДТП. На 1246-м километре трассы Р-254 "Иртыш" водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, от полученных травм водитель автомобиля Toyota сразу скончался. Остальные участники происшествия были доставлены в медучреждение.

В Петербурге три человека погибли при столкновении иномарок

- Позже в больнице скончались водитель Nissan и женщина-пассажир этого же автомобиля, - добавили в полиции.

По данным правоохранительных органов, также в ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей, они находятся в больнице. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Накануне ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило водителей о возможных гололедных явлениях - одной из причин дорожных происшествий. "При управлении машиной следует соблюдать дистанцию, снизить в два-три раза интенсивность разгонов и торможений, избегать резких маневрирований и обгонов. Помните, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях гололеда", - сказано в сообщении спасателей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко допустила изменения законодательства после трагедии в Керчи
Глава СБ заявил о росте террористической активности в Сибири
Аналитики назвали условия роста доллара до 90 рублей
Названы самые пьющие города России
Певица Лобода экстренно госпитализирована в Москве