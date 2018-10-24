Экс-глава калининградского УМВД стал фигурантом уголовного дела

Калининградские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника УМВД России по региону Евгения Мартынова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Калининградской области.

Основаниями для дела послужили материалы оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники регионального управления ФСБ. Подробности дела следователи пока не раскрывают, возможно, их сообщат позже.

Генерал-лейтенант Евгений Мартынов возглавлял калининградскую полицию с 2011 по 2016 годы. До этого он руководил главным информационно-аналитическим центром МВД России. В 2016 году Евгения Мартынова назначили главным инспектором МВД РФ, но через несколько месяцев освободили от этой должности.