Аэропорт Храброво перестал принимать самолеты из-за шторма

В калининградском международном аэропорту Храброво 24 октября из-за неблагоприятных погодных условий нарушилось воздушное движение.

Из-за порывов сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе воздушные суда не могут совершить посадку, сообщили в пресс-службе аэропорта. В связи с этим прибытие и вылет рейсов задерживаются.

В Калининград не прибыли два утренних рейса из Москвы, которые ушли на запасной аэродром в Пулково. Авиарейс из Минска вернулся обратно, не совершив посадку в Калининграде, а самолет из Санкт-Петербурга даже не стал вылетать из Пулково после получения метеопрогноза.

По данным синоптиков, порывы ветра скоростью до 26 метров в секунду будут сохраняться в течение дня. Накануне ГУ МЧС по Калининградской области распространило штормовое предупреждение об усилении северо-западного ветра в течение ночи и дня 24 октября.