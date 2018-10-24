В Петербурге три человека погибли при столкновении иномарок

В Петербурге возле дома №85 по Таллинскому шоссе столкнулись две иномарки, три человека погибли и один получил тяжелые травмы.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris по невыясненным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris, а также мужчина и женщина, сидевшие на пассажирских сидениях, скончались на месте. Мужчина, находившийся за рулем Toyota, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Жители Красносельского района отмечают в социальных сетях, что недалеко от места аварии ведется ремонт моста. Часто автомобили, следующие из центра города, съезжают на встречную полосу.