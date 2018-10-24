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24.10.2018 09:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге три человека погибли при столкновении иномарок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге возле дома №85 по Таллинскому шоссе столкнулись две иномарки, три человека погибли и один получил тяжелые травмы.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris по невыясненным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris, а также мужчина и женщина, сидевшие на пассажирских сидениях, скончались на месте. Мужчина, находившийся за рулем Toyota, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Жители Красносельского района отмечают в социальных сетях, что недалеко от места аварии ведется ремонт моста. Часто автомобили, следующие из центра города, съезжают на встречную полосу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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