В Карелии оштрафовали умершего шесть лет назад водителя

Мировой судья Прионежского района Карелии назначил административное наказание человеку, который, как потом выяснилось, умер в 2012 году. По протесту прокуратуры решение отменили, сообщили в среду в надзорном ведомстве.

Было установлено, что в январе прошлого года сотрудники ГИБДД остановили водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он предъявил удостоверение, подлинность которого у полицейских сомнений не вызвала. Составили протокол и отправили дело в мировой суд.

Однако, как выяснили сотрудники прокуратуры, привлеченный к административной ответственности человек умер еще шесть лет назад. А вот его водительское удостоверение использовал другой автолюбитель, внешне похожий на настоящего владельца прав.

В итоге, решение мирового суда отменили, а настоящий нарушитель ответит по всей строгости закона.