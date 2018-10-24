В Ленобласти чиновник выбросил взятку, сбегая от полиции

В Ленинградской области главу администрации города Токсово задержали при получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По предварительным данным, за подписание актов, подтверждающих выполнение и приемку работ по ремонту городской канализации, чиновник должен был получить два миллиона рублей. 300-тысячная взятка являлась лишь первым "траншем".

Деньги чиновнику передавали в машине. Когда банкноты оказались в руках у чиновника, к автомобилю направилась группа полицейских.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, началась погоня. Оторваться от преследования автомобилю не удалось, но по пути чиновник выбросил из окна врученные ему банкноты.

В Следственном комитете по Ленинградской области "РГ" официально инцидент с выброшенной взяткой не подтвердили, но и не опровергли.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Правда, допросить его не представляется возможным, поскольку сразу после задержания глава администрации неожиданно плохо себя почувствовал и лег в больницу.