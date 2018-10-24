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24.10.2018 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В обедах петербургских школьников нашли поддельное молоко

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Школьникам Красносельского района Санкт-Петербурга предлагалась на обеды молочная продукция, являющаяся фальсифицированным продуктом. Информация об этом появилось на официальном сайте надзорного ведомства.

В сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга сказано, что прокуратура Красносельского района провела проверку деятельности ООО "СПБ Спец Строй". Эта организация осуществляет поставку продуктов питания в государственные образовательные учреждения, подведомственные администрации Красносельского района на основании государственного контракта на оказание услуг по питанию.

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Работники прокуратуры совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора и представителем городского центра гигиены и эпидемиологии провели внеплановые выездные проверки в школах № 200 и № 252.

Согласно полученному заключению, молочная продукция признана фальсифицированной. Установлено, что учащиеся школ не получают в достаточном количестве белки, жиры животного происхождения, необходимые для обеспечения потребностей растущего организма, что создает угрозу их жизни и здоровью, подчеркивается в материалах проверки.

Результаты проверки прокуратура Красносельского района направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Происшествия Правосудие Следствие Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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