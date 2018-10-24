В обедах петербургских школьников нашли поддельное молоко

Школьникам Красносельского района Санкт-Петербурга предлагалась на обеды молочная продукция, являющаяся фальсифицированным продуктом. Информация об этом появилось на официальном сайте надзорного ведомства.

В сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга сказано, что прокуратура Красносельского района провела проверку деятельности ООО "СПБ Спец Строй". Эта организация осуществляет поставку продуктов питания в государственные образовательные учреждения, подведомственные администрации Красносельского района на основании государственного контракта на оказание услуг по питанию.

Работники прокуратуры совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора и представителем городского центра гигиены и эпидемиологии провели внеплановые выездные проверки в школах № 200 и № 252.

Согласно полученному заключению, молочная продукция признана фальсифицированной. Установлено, что учащиеся школ не получают в достаточном количестве белки, жиры животного происхождения, необходимые для обеспечения потребностей растущего организма, что создает угрозу их жизни и здоровью, подчеркивается в материалах проверки.

Результаты проверки прокуратура Красносельского района направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).