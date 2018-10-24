В Петербурге снижается количество случаев заболевания туберкулезом. Ежегодно диагностируется менее полутора тысяч пациентов с этим диагнозом. Для пятимиллионного города - капля в море, но опасение вызывает то, что половина заболевших выявляются непосредственно при обращении за медицинской помощью, когда они выделяют туберкулезную палочку и становятся опасными для окружающих.

При этом в Петербурге действуют десятки фирм, которые за несколько сотен рублей готовы безо всякого обследования выдать справку, что человек здоров.

- Здравствуйте, это "Справка- центр"? - я звоню в контору, которая продает справки. Если верить сайту фирмы, то все законно, и документ выдают только после обследования, которое, вроде бы, можно пройти быстро и в любом районе города.

Говорю, что мне нужно сделать флюорографию.

- Мы вам готовую справку о флюорографии без прохождения дадим, - отзывается бодрый голос в трубке. - Мы просто договариваемся о встрече, вы покупаете - и все.

У конторы нет офиса, встречу с курьером консультант готов назначить в любом районе города у станции метро. Курьер по имени Александр ждал меня у станции метро "Маяковская" в сером автомобиле Kia, номер 133. Он вручил мне конверт. За 500 рублей я получила справку со штампами, якобы проставленными в Городском центре профпатологии и реабилитации профессиональных больных Мариинской больницы. Также на бланке имелся штамп, который якобы проставила врач центра Екатерина Еропкина. "РГ" передала данную информацию в Мариинскую больницу. Там обещали разобраться. По сути продается бланк с заветным штампом "Органы грудной клетки без патологических изменений". Продажа таких документов - это нарушение действующего законодательства, тем не менее фирма работает.

В другой конторе, под названием "Справка-вуз", готовы продать справку о прохождении флюорографии за 600 рублей. Причем на сайте фирмы такие справки позиционируются как проявление заботы о гражданах, чтобы им не приходилось тратить лишнее время на прохождение медицинского обследования и подвергаться рентгеновскому излучению. Фирма "Альфа-Мед" идет еще дальше и предлагает справки не только из поликлиники, но и из тубдиспансера. Цена вопроса 649 рублей.

Оценить объем рынка здесь сложно, фирмы не имеют офисов, они не зарегистрированы в налоговых органах.

Недавно на проблему обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Татьяны Суровцевой, основными покупателями таких справок оказываются нелегальные мигранты, которые должны обследоваться при получении разрешения на работу, но вместо этого покупают справки.

Справку о прохождении флюорографии в поликлинике или больнице можно купить за 600 рублей. Заключение из тубдиспансера дороже - 649 рублей

Активисты ОНФ намерены проводить рейды, выявлять фирмы, торгующие поддельными справками и клиники медосмот-ров, где обратившемуся безо всякого обследования дают документы, подтверждающие, что он здоров.

По оценкам Суровцевой, до десяти процентов больных туберкулезом не поставлены на учет и не знают о своем диагнозе. Эта доля не растет, поскольку, когда заболевание переходит в активную стадию, в медучреждения люди все же обращаются, но при этом в группе риска оказываются их друзья и сослуживцы. Их, естественно, выявляют, проводят обследования, но гарантий, что врачи задействовали весь круг общения пациента, нет никаких.

Ситуация усугубляется еще и тем, что каждый четвертый из тех, кому поставлен диагноз "туберкулез", имеют лекарственно-устойчивую форму заболевания. Она лечится, но для этого требуется больше времени и финансовых затрат. Кроме того, лекарственно-устойчивая форма часто встречается у людей с ВИЧ-инфекцией. На фоне иммунодефицита лечение происходит сложнее.

- Сейчас запущенные формы туберкулеза встречаются в первую очередь в маргинальной среде. В начале девяностых, да, не спорю, были ситуации, когда люди работающие, социализированные, заболевали и доводили ситуацию до крайне запущенных форм туберкулеза. Теперь такого нет. Но есть категория людей, которая осталась вне медицинской системы профилактики. Это неработающие граждане, они не проходят медосмотры, поскольку никакие справки им не нужны. Сейчас медицинское сообщество стремится обследовать такие группы, это сложно, но необходимо, - говорит врач-фтизиатр, док-тор медицинских наук, заведующий отделением туберкулезной больницы N 2 Александр Пантелеев.

Эксперты в один голос отмечают, что в целом ситуация по туберкулезу в городе благополучная, и полагают, что поддельные справки на картину общей заболеваемости сильно не влияют. Но точных данных у них нет. Если сотрудников контор, делающих поддельные справки, ловят с поличным, то их судят за подделку документов. Кто купил справку о прохождении флюорографии, в фирмах, выявить нельзя. Здоровы ли реально они - остается только догадываться. .

Прямая речь

Гоар Баласанянц, главный внештатный специалист-фтизиатр Санкт-Петербурга:

- Я обеими руками поддерживаю идею усилить контроль прохождения медосмотров и получения справок. Чем больше больных выявят на ранней стадии, тем лучше. Но громких результатов, боюсь, не будет. Сейчас выявляемость туберкулеза при прохождении флюорографии составляет 0,2 на 1000 обследованных, если усилится контроль, будет 0,3, то есть коэффициент полезного действия увеличится ненамного.