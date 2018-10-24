В Петербурге СК проверит обстоятельства ЧП при сдаче норм ГТО

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку обстоятельств, при которых в больницу попала 17-летняя школьница. По информации следователей, девушке стало плохо 22 октября, во время сдачи нормативов ГТО.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, есть даже сведения, что она впала в кому. В СК сообщили , что школьница "госпитализирована в одну из больниц города, где в настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь".

ЧП произошло у дома 32 на Железнодорожном проспекте, поэтому проверку ведет следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.