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24.10.2018 21:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге СК проверит обстоятельства ЧП при сдаче норм ГТО

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку обстоятельств, при которых в больницу попала 17-летняя школьница. По информации следователей, девушке стало плохо 22 октября, во время сдачи нормативов ГТО.

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Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, есть даже сведения, что она впала в кому.  В СК сообщили , что школьница "госпитализирована в одну из больниц города, где в настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь".

ЧП произошло у дома 32 на Железнодорожном проспекте, поэтому проверку ведет следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По ее результатам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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