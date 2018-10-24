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24.10.2018 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области нашли растерзанного медведем мужчину

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологодской области пропавшего шесть дней назад мужчину растерзал медведь. Тело нашли в лесу в Грязовецком районе, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

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18 октября 33-летний сотрудник Монзенского леспромхоза после смены (он с коллегами занимался лесозаготовкой), ушел в лес на охоту. Но в назначенное время не вернулся.

Забеспокоились как коллеги, так и родственники мужчины. Шесть дней его разыскивали сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.

Тело обнаружили на 59-м километре Монзенской железной дороги. По предварительным данным, несчастного задрал медведь: на это указывают характерные следы от когтей дикого зверя.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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