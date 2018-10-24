Член Общественной палаты Севастополя задержан за попытку мошенничества

Задержан подозреваемый в покушении на мошенничество член Общественной палаты Севастополя Анатолий Лаврик. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 53-летнего общественника по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК РФ.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГСУ СК РФ, 53-летний подозреваемый пообещал улучшить условия содержания под стражей находящегося в первом городском СИЗО гражданина. Используя свои якобы имеющиеся в УФСИН связи, общественник поручился за беспрепятственное получение фигурантом дела посылок, передач и бандеролей. Свои "услуги" он оценил в 80 тысяч рублей.

Эту сумму передавали частями, и во время передачи последнего "транша" подозреваемый был задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Севастополю. Поэтому довести свой умысел на преступление до конца подозреваемый не смог.