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24.10.2018 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани подросток погиб от отравления газом из баллончика

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Тбилисском районе Кубани следователи проводят проверку по факту смерти подростка. Накануне сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования в станице Тбилисской в одном из заброшенных домов обнаружили трех несовершеннолетних мальчиков в бессознательном состоянии, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Подростков с признаками отравления газом доставили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из них скончался.

"При осмотре места происшествия следователь нашел и изъял три использованных баллончика для заправки газовой горелки, пары которых предположительно и вдыхали подростки", - говорится на официальном сайте ведомства.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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