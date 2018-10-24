На Кубани подросток погиб от отравления газом из баллончика

В Тбилисском районе Кубани следователи проводят проверку по факту смерти подростка. Накануне сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования в станице Тбилисской в одном из заброшенных домов обнаружили трех несовершеннолетних мальчиков в бессознательном состоянии, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подростков с признаками отравления газом доставили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из них скончался.

"При осмотре места происшествия следователь нашел и изъял три использованных баллончика для заправки газовой горелки, пары которых предположительно и вдыхали подростки", - говорится на официальном сайте ведомства.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.