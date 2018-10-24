Пять жителей Калмыкии умерли от отравления суррогатным алкоголем

В Калмыкии пять человек скончались после празднования дня рождения с употреблением суррогатного спирта и водки. Расследованием обстоятельств ЧП занимается региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в селе Садовом Сарпинского района республики. Восемь человек встретились, чтобы отметить в частном доме на улице Калинина день рождение товарища. В результате, пять участников застолья скончались. Криминалисты исследовали остатки недопитого алкоголя.

"Установлено, что бутылки, приобретенные в розничных магазинах, соответствуют требованиям стандартов для алкогольной продукции заводского производства", - говорится в сообщении СК РФ.

Смерть наступила от спиртосодержащих напитков неизвестного происхождения, которые содержали в своем составе метиловый спирт.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские и следователи ищут продавцов смертельного спиртного.