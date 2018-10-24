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24.10.2018 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе ливень подтопил железнодорожные станции и дороги

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Туапсинском районе Краснодарского края ливень подтопил железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, а также перегон Туапсе-Шепси. Об этом в среду сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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В свою очередь, как сообщили в пресс-службе СК ЖД, несмотря на инцидент движение пассажирских поездов не было остановлено. Для ликвидации последствий непогоды на месте создан оперативный штаб.

Также из-за выпадения обильных осадков оказались частично подтоплены дороги в центральной части Туапсе. В результате образовался затор на проходящем по городу участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи.

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