Под Туапсе стихия разрушила автомобильный мост

В среду сильный ливень стал причиной обрушения автомобильного моста в поселке Цыпка Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", в районе уже ввели режим ЧС. Сильнейший дождь за несколько часов успел подтопить дороги, железнодорожные пути (в настоящее время задержаны четыре поезда), к тому же вода зашла в часть домовладений.

По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, всего в зоне возможного затопления 315 домовладений с населением 950 человек.