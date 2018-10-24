В Туапсе из-за непогоды задержаны четыре поезда

В результате подтоплений в Туапсинском районе на железнодорожном перегоне Греческий - Кривенковская закрыто движение. По данным СК ЖД, задерживается четыре поезда, плюс один пригородный поезд отменен.

- В настоящее время задержаны поезда №804 сообщением Имеретинский курорт - Краснодар, №803 сообщением Краснодар - Имеретинский курорт, №242 сообщением Адлер - Иркутск, № 344 Адлер - Челябинск и отменен пригородный поезд №6920 Туапсе - Горячий Ключ, - рассказали в компании.

Как уже писала "РГ", из-за сильнейшего ливня в Туапсинском районе ввели режим ЧС. Подтоплены оказали не только железнодорожные пути, но и автомобильные дороги. Также вода зашла в дома в двух поселках.

По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, всего в зоне возможного затопления 315 домовладений с населением 950 человек. Как выяснилось, ливень стал причиной и разрушения автодорожного моста в поселке Цыпка.

Согласно информации районной ЕДДС, была произведена эвакуация восьми человек из трех домовладений поселка Шаумян.