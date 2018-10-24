В Туапсе из-за стихии в полиции введен план "Тайфун"

В связи с обильными осадками в Туапсе в городском отделе полиции введен план "Тайфун". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- Руководством ОМВД России по городу Туапсе объявлен общий сбор личного состава и введен план "Тайфун". Сотрудники полиции направлены на оказание помощи в эвакуации жителям в разные районы города. В дежурную часть информации о пострадавших не поступало, - сообщили в ведомстве.

Как уже писала "РГ", из-за сильнейшего ливня в Туапсинском районе ввели режим ЧС. Подтоплены оказали не только железнодорожные пути, но и автомобильные дороги. Также стихия стала причиной задержки четырех поездов. Как выяснилось, ливень стал причиной и разрушения автодорожного моста в поселке Цыпка.

Также вода зашла в дома в двух поселках. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, всего в зоне возможного затопления 315 домовладений с населением 950 человек.