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24.10.2018 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе из-за стихии в полиции введен план "Тайфун"

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В связи с обильными осадками в Туапсе в городском отделе полиции введен план "Тайфун". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В Туапсе из-за непогоды задержаны четыре поезда

- Руководством ОМВД России по городу Туапсе объявлен общий сбор личного состава и введен план "Тайфун". Сотрудники полиции направлены на оказание помощи в эвакуации жителям в разные районы города. В дежурную часть информации о пострадавших не поступало, - сообщили в ведомстве.

Как уже писала "РГ", из-за сильнейшего ливня в Туапсинском районе ввели режим ЧС. Подтоплены оказали не только железнодорожные пути, но и автомобильные дороги. Также стихия стала причиной задержки четырех поездов. Как выяснилось, ливень стал причиной и разрушения автодорожного моста в поселке Цыпка.

Также вода зашла в дома в двух поселках. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, всего в зоне возможного затопления 315 домовладений с населением 950 человек.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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