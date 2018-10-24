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24.10.2018 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе СК начал проверку по факту обнаружения тела в зоне паводка

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В подтопленной в результате стихии станице Кривеньковской Туапсинского района нашли тело женщины. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

В Туапсинском районе из-за стихии эвакуировали более 100 человек

- Поступила информация о гибели в паводке женщины, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. По факту происшествия назначена доследственная проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", в среду в результате выпадения обильных осадков оказались подтоплены семь населенных пунктов Туапсинского района. Стихия обрущилась на дороги и железнодорожные пути, также вода зашла и в дома жителей.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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