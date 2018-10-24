В Туапсе СК начал проверку по факту обнаружения тела в зоне паводка

В подтопленной в результате стихии станице Кривеньковской Туапсинского района нашли тело женщины. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

- Поступила информация о гибели в паводке женщины, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. По факту происшествия назначена доследственная проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", в среду в результате выпадения обильных осадков оказались подтоплены семь населенных пунктов Туапсинского района. Стихия обрущилась на дороги и железнодорожные пути, также вода зашла и в дома жителей.