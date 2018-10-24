Новости

Полномочия Генпрокуратуры по проверке зарубежных счетов могут расширить 24.10.2018
В Лондоне неизвестный ранил двоих полицейских отверткой 24.10.2018
Трамп едва не забыл подписать свой указ 24.10.2018
Путин и Конте посмотрели отрывки фильма Кончаловского "Грех" 24.10.2018
Голикова: Почти два миллиона россиян страдают ожирением 24.10.2018
Госавтоинспекция выявит лучшего начальника регионального подразделения 24.10.2018
Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке 24.10.2018
Головин отметился передачей в матче "Монако" с "Брюгге" 24.10.2018
Собянин назначил глав управ семи районов 24.10.2018
Шойгу: Цель Запада - обеспечить быстрое перемещение войск США по Европе 24.10.2018
Вильфанд объяснил причину сильнейших ливней и наводнения в Туапсе 24.10.2018
Подозрительную посылку обнаружили в почте для конгрессменов США 24.10.2018
Путин призвал "не засыпать на ходу" при реализации нацпроектов 24.10.2018
В Петербурге старинному дому в центре вернули его реальный возраст 24.10.2018
В Петербурге СК проверит обстоятельства ЧП при сдаче норм ГТО 24.10.2018
Денис Глушаков планирует встретиться с болельщиками "Спартака" 24.10.2018
В Туапсе стихия оставила без газа в домах 600 человек 24.10.2018
Мотоцикл "Урал" с дроном проведет разведку в США 24.10.2018
В Туапсе СК начал проверку по факту обнаружения тела в зоне паводка 24.10.2018
Открыто читательское интернет-голосование премии "НОС-2018" 24.10.2018
В Австралии 102-летний мужчина арестован за сексуальное преступление 24.10.2018
Жертвами авиаудара по Йемену стали 19 мирных жителей 24.10.2018
Назван срок запуска второго блока Балаклавской ТЭС 24.10.2018
В сочинском поселке ливень подтопил дороги 24.10.2018
Депп, Паттинсон и Райлэнс снимутся в экранизации "В ожидании варваров" 24.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
Верховный суд проверит процедуру оплаты госпошлин в ГИБДД
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
24.10.2018 23:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Холодильники поплыли

Из-за ливня в Туапсе ввели режим ЧС
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Российская газета - Столичный выпуск №7702 (239)
Сильнейший ливень, прошедший в Туапсинском районе Краснодарского края, подтопил дороги, железнодорожные пути и частично жилые дома. За шесть часов выпало 116 миллиметров осадков.

В результате было подтоплено несколько железнодорожных станций, а чуть позже на одной из них, а также на перегоне Греческий - Кривеньковская сошел сель, остановивший движение поездов. Не лучше оказалась и ситуация на дорогах. Больше всего досталось Туапсе, где образовался серьезный затор - автомобили стояли, залитые водой по лобовое стекло. А из дверей магазинов выплывали товары - вплоть до холодильников. В свою очередь в поселке Цыпка стихия разрушила мост.

Фото: Twitter
Вильфанд объяснил причину сильнейших ливней и наводнения в Туапсе

Местами вода вошла и в жилые дома, после чего потребовалась эвакуация более ста человек. Жителей подтопленных поселений разместили в местных администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах подготовили дополнительные места для тех, кому потребуется медицинская помощь. Ближе к вечеру появилось сообщение об обнаружении в зоне подтопления тела женщины, по данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщает региональное управление МЧС, всего в зоне возможного затопления оказались более 22 тысячи домовладений, в которых проживают 72 537 человек, а также 46 социально значимых объектов.

По данным синоптиков, прогноз неутешителен - сильный дождь в Туапсе и окрестностях будет идти как минимум до пятницы.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предостерег Европу от последствий выхода США из ДРСМД
Секретная служба перехватила посылки с бомбами для Клинтон и Обамы
Шойгу: Цель Запада - обеспечить быстрое перемещение войск США по Европе
СК заподозрил вице-мэра Сочи в превышении полномочий
Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в России