Сильнейший ливень, прошедший в Туапсинском районе Краснодарского края, подтопил дороги, железнодорожные пути и частично жилые дома. За шесть часов выпало 116 миллиметров осадков.

В результате было подтоплено несколько железнодорожных станций, а чуть позже на одной из них, а также на перегоне Греческий - Кривеньковская сошел сель, остановивший движение поездов. Не лучше оказалась и ситуация на дорогах. Больше всего досталось Туапсе, где образовался серьезный затор - автомобили стояли, залитые водой по лобовое стекло. А из дверей магазинов выплывали товары - вплоть до холодильников. В свою очередь в поселке Цыпка стихия разрушила мост.

Местами вода вошла и в жилые дома, после чего потребовалась эвакуация более ста человек. Жителей подтопленных поселений разместили в местных администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах подготовили дополнительные места для тех, кому потребуется медицинская помощь. Ближе к вечеру появилось сообщение об обнаружении в зоне подтопления тела женщины, по данному факту Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщает региональное управление МЧС, всего в зоне возможного затопления оказались более 22 тысячи домовладений, в которых проживают 72 537 человек, а также 46 социально значимых объектов.

По данным синоптиков, прогноз неутешителен - сильный дождь в Туапсе и окрестностях будет идти как минимум до пятницы.