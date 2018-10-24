В Туапсинском районе из-за стихии эвакуировали более 100 человек

Сильный ливень подтопил семь населенных пунктов Туапсинского района и одну станицу Апшеронского района Краснодарского края. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарского края.

- Частичное затопление произошло в поселках Шаумян, Цыпка, Горный, Мессожай, Григорьевское, станицах Кривеньковская и Куринская, городе Туапсе. Всего в зоне затопления 22 330 домовладений с населением 72 537 человек, а также 46 социально-значимых объектов.

Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

По данным регионального МЧС, была проведена эвакуация более ста человек, больше всего помощь понадобилась жителям Туапсе (43 человека) и станице Кривеньковская (35 человек).

Как сообщили в администрации Краснодарского края, жителей подтопленных поселений разместили в эвакуационных пунктах - администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах подготовили дополнительные места, если кому-то потребуется медицинская помощь.