В Туапсинском районе Кубани из-за подтоплений ввели режим ЧС

В подтопленном ливнем Туапсинском районе ввели режим ЧС. Об этом в среду сообщил в своем аккаунте в Twitter губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим, - написал Кондратьев.

Как ранее сообщала "РГ", в результате выпадения обильных осадков оказались подтоплены несколько железнодорожных станций, а также автомобильные дороги в самом Туапсе.