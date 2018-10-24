На скамью подсудимых едва не угодил 75-летний житель Нижнего Тагила. Нынешним летом активный пенсионер решил почистить двор от старых деревьев, которые могли вот-вот обрушиться. Однако, как только Анатолий Кононенко срезал пилой несколько рябин и яблоню, сразу стал фигурантом уголовного дела по статье 260 УК РФ - "незаконная рубка лесных насаждений".

Именно по ней строго судят "черных лесорубов", опустошающих леса ради собственной наживы. Никаких корыстных целей Кононенко, естественно, не преследовал, но наказание пожилому горожанину грозило, что и вороватым дровосекам, - штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

- Этим деревьям по 50 с лишним лет, они засохли уже все. А если сильный ветер повалит их на людей или автомобили? Меня никто не просил рубить и не платил за это, - рассказал Анатолий Кононенко. - Но, как только я начал пилить яблоню, ко мне подошел полицейский и отобрал инструмент.

Предыдущие несколько недель пенсионер поработал от души: спилил несколько подсохших рябин возле дома № 52 на улице Ломоносова, а заодно и живую яблоньку повалил. Сам Анатолий живет неподалеку, но решил навести порядок и в соседнем дворе, поскольку часто там бывает.

- А что сидеть в четырех стенах? Надо помогать благоустраивать город, - резюмирует Кононенко.

Несмотря на солидный возраст, он в хорошей физической форме и ведет активный образ жизни. По словам соседей, всегда очень вежлив и доброжелателен, но активность его не все понимают.

Вот и борьбу с сухостоем некоторые земляки восприняли как опасную фантазию и сообщили о несанкционированных действиях деда в полицию. Заявление тут же пустили в разработку. "Зеленые насаждения росли на муниципальной земле. В мэрии оценили ущерб в 48 810 рублей. Сумму определили согласно постановлению правительства, которое уточняет размер вреда от нарушений лесного законодательства", - пояснили в природоохранной прокуратуре.

По словам прокурора Вячеслава Касьянова, в МВД первоначально сумму ущерба разделили на всех жильцов пятиэтажки и посчитали вред незначительным для уголовного преследования пенсионера. Но затем дело все-таки возбудили. Правда, формально оно было безфигурантным, но кто держал пилу, знали все.

Четких разграничений между лесными насаждениями и деревьями, растущими рядом с домом, в законе не прописано

В соцсетях сообщение о "черном лесорубе" из соседнего двора вызвало живейшее обсуждение. Павшие деревья горожане, конечно, жалели, но дружно встали на сторону пенсионера: "Ура, поймали киллера! Дед сделал работу за администрацию, и теперь он преступник!". "Вокруг населенных пунктов вырублен весь лес и его продолжают рубить (воровать), а на пенсионера из-за яблони завели дело. Вместо этого лучше бы за лесом следили".

Примерно с теми же мыслями корреспондент "РГ" обратился в пресс-службу областной прокуратуры, ведь подобные "незаконные действия" предполагают и другую реакцию - не только уголовное преследование. Надзорное ведомство запросило уголовное дело для "оценки законности принятого процессуального решения". К вечеру того же дня старший помощник прокурора по связям со СМИ Марина Канатова сообщила, что уголовное дело решили закрыть. Правда, по мнению адвокатов, штраф за незаконную рубку деревьев пенсионеру могут начислить, но это уже наказание по Административному кодексу.

Между тем реальный срок за сваленные в родном дворе деревья - не такая уж фантастика. Четких разграничений между лесными насаждениями и деревьями, растущими рядом с домом, в законодательстве не прописано. Более того, действующий Уголовный кодекс изначально предусматривал наказание за уничтожение или повреждение зеленых насаждений не только в лесах, но и в населенных пунктах. По той самой статье 260 УК РФ преступлением считается "незаконная рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан…"

Примеры лишения свободы за разгул топора вблизи жилья уже есть. К полутора годам колонии строгого режима приговорен житель Ставрополья: он спилил две акации, причинив ущерб владельцу кустов в 8 тысяч рублей. А в отношении жителя Красноярского края возбудили уголовное дело после того, как он срубил дуб на своем участке, рядом со своей избой. Как ни парадоксально, гораздо реже за уничтожение в городе зеленых насаждений лишают свободы предпринимателей. Даже на вырубку целой аллеи у них обычно имеется разрешение местных властей.

Юристы предостерегают: чтобы не угодить в список "черных лесорубов" и не нарваться на серьезное наказание, жителям городов и поселков лучше придерживаться четких правил, утвержденных в каждом муниципалитете. Иначе даже под сухой яблонькой может оказаться капкан.

Как действовать

• Организовать собрание собственников, составить протокол, в котором все без исключения жильцы (по представителю от каждой квартиры) должны поставить свои подписи, подтверждающие, что они не против спиливания или обрезки деревьев во дворе.

• Документ отнести в УК. Комиссия от управляющей компании на месте определит, необходимо ли что-то делать с зелеными насаждениями.

• Только после официального разрешения коммунальных служб жильцы могут спилить или обрезать деревья самостоятельно либо нанять организацию или частное лицо, которые окажут эти услуги.

А как у них?

В Казахстане с нынешнего года ужесточили ответственность за незаконную вырубку деревьев. Но не за счет увеличения штрафов или сроков наказания, а путем "натуральной компенсации". Если раньше за уничтоженное дерево ответчик обязан был высадить 10 саженцев, то сейчас - 50. Получая разрешение на вырубку зеленых насаждений, предприниматель обязан вместо каждого поваленного дерева посадить пять новых.