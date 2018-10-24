Роскомнадзор по решению Вольского райсуда Саратовской области заблокировал в интернете юмористическую заметку, написанную сатириками журнала "Красная бурда", о том, как брать и давать взятки, но при этом остаться на свободе.

Шуточная статья была опубликована в ноябре 2017 года на сайте "Областной газеты" - официального издания правительства Свердловской области, но уже через месяц ее признали незаконной. Суд счел, что в материале дается запрещенная к распространению информация о коррупционной деятельности: способах и порядке подачи, а также получения взятки должностным лицам. Фактически судьи приравняли юмореску к методичке или инструкции, которую чиновники будут тщательно изучать, чтобы совершить незаконное деяние.

ФЗ "О защите информации" не делит публикации на серьезные и шутки. Улыбаться на темы коррупции, видимо, грешно

Таким подходом к их творчеству сатирики были откровенно шокированы.

- Знаете, мы почему-то уверены, что судья осилила только заголовок, а текстом не интересовалась. Если бы она дочитала в подзаголовке слово "юмористический" хотя бы до буквы "р", одним нелепым судебным решением в мире стало бы меньше, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов Владимир Логинов. И добавил: - За те месяцы, пока исполнялось решение суда, эта юмореска могла разойтись на цитаты и стать настольной книгой для всех взяткодателей.

- Ситуация достойна фельетона, - признался главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин.

Смех смехом, но такой жанр, как юмор в журналистике, законодательство о СМИ не признает. В частности, федеральный закон № 149 "О защите информации", по которому и запретили юмореску, не делит публикации на серьезные и шутки. Улыбаться на темы коррупции, видимо, грешно. Правда, непонятно, как в этой ситуации быть с классикой. О способе давать взятки борзыми щенками еще Гоголь писал в комедии "Ревизор". Различные методы подкупа чиновников показывают (или пропагандируют?!) в современных отечественных сериалах.

Взять, обмозговать

Для того чтобы стало понятно, что явилось предметом возмущения инспекторов надзорного органа, мы процитируем некоторые шутки на опасную тему. Понятно, не дословно, поскольку судом запрещено. Но на то и существуют анекдоты, чтобы их пересказывать.

Чиновник: Ваше дело так просто не делается. Надо вначале взять, обмозговать, занести куда следует. А потом уже и решение выносить.

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Предприниматель: Мы готовы перевыполнить этот контракт на три процента.

Чиновник: Всего? А ваши конкуренты, между прочим, на пять клялись.

Предприниматель: Тогда мы точно перевыполним на десять!

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Предприниматель: Я вот вижу, стол у вас шатается. Давайте бумажку подложу?

Чиновник: Бумажки не хватит, лучше пачечку…

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Чиновник: Вот вы собираетесь парикмахерскую открывать. А знаете, сколько волос на голове у человека? Три миллиона! Когда пересчитаете - приходите снова.