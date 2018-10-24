В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

В Свердловской области в районе 69 километра трассы Каменск-Уральский - Камышлов и в четырех километрах от самого Каменска-Уральского легковушка врезалась в припаркованный автобус: погибли два человека, еще трое тяжело ранены.

Как сообщил "РГ" официальный представитель главка МВД Среднего Урала Валерий Горелых, информация об аварии поступила в дежурную часть в 17.13 по местному времени. По предварительным данным полиции, водитель LADA Granta допустил столкновение с задней частью автобуса "Богдан". Оба транспортных средства - с номерами нашего региона. Люди на автобусе приехали из Екатеринбурга на полевые работы. Транспортное средство стояло на обочине, когда в него врезалось отечественное авто. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

- В результате сильного удара получили несовместимые с жизнью травмы два пассажира легковушки - девушка и пожилой мужчина. Еще три человека - водитель LADA и два его пассажира - получили серьезные увечья и были срочно госпитализированы. У мужчины 1977 года рождения - ЧМТ, сотрясение и резаная рана правой кисти, у женщины 1983 года рождения - также ЧМТ, сотрясение плюс перелом. Таков предварительный диагноз. Врачи сейчас борются за их жизнь. Особо тяжелое состояние у самого шофера - он находится в коме, - рассказал полковник Горелых.

Для того чтобы извлечь пострадавших из поврежденного легкового автомобиля, вызвали пожарно-спасательные подразделения - сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали людей.

На месте ЧП работают несколько нарядов ГИБДД. В районе, где случилась трагедия, осложнено движение, инспекторы пропускают машины по одной полосе.

- Представители МВД отрабатывают различные версии случившегося, как связанные с человеческим фактором (водитель Granta мог отвлечься, задремать), так и иные возможные,в том числе - неисправность машины, состояние дороги (в месте аварии идет дождь), - подчеркнул пресс-секретарь свердловской полиции. - Назначена автотехническая экспертиза, у шофера взята кровь на проверку наличия или отсутствия алкоголя и других опасных веществ. В 2010 году он задерживался за отказ от освидетельствования и лишался прав, в 2015-м привлекался к административной ответственности за превышение скорости".

По итогам начавшейся проверки будет приятно процессуальное решение.