Банк России впервые обнаружил поддельные купюры в 200 рублей

Банк России в третьем квартале этого года впервые выявил на рынке поддельные купюры номиналом 200 рублей - всего таковых оказалось три штуки, сообщил регулятор.

Во втором же квартале ЦБ впервые обнаружил 16 поддельных купюр номиналом 2000 рублей. Банкноты обоих номиналов выпущены в октябре 2017 года, фальшивомонетчикам потребовалось меньше года, чтобы апробировать образцы на рынке. Традиционно больше всего поддельных купюр, выявляемых ЦБ, относятся к 5000 рублей (в третьем квартале таковых было 7616 штук), следом идет купюра номиналом 1000 рублей (2425 подделок). 500-рублевых поддельных купюр на рынке намного меньше: обнаружено всего 202 штуки в третьем квартале, еще 95 подделок пришлось на 2000 рублей.

Если вы обнаружите подозрительную купюру, не делайте поспешных выводов. Возможно, вам попалась поврежденная банкнота. Установить подлинность денег может только экспертиза ЦБ. Отдать на нее купюру можно через коммерческий банк, это займет до пяти рабочих дней. Если банкнота окажется подлинной, вам ее вернут, если нет - деньги изымут.

Можно и самому попробовать определить подделку. Для этого есть два приложения. Первое разработано ЦБ и называется "Банкноты Банка России". Оно содержит информацию о всех банкнотах, выпущенных с 1997 года, и их защитных признаках. Можно найти банкноту в каталоге или с помощью камеры устройства, а также определить год образца и ее модификации. Второе приложение разработано Гознаком и называется "Банкноты 2017". Оно посвящено купюрам в 200 и 2000 рублей. Приложение рассказывает о дизайне и признаках подлинности новых банкнот, а также при помощи камеры дает возможность их проверить.